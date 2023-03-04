Юран — о возвращении в РПЛ: «Скоро и мы начнём побеждать»

Известный российский тренер Сергей Юран рассказал о том, когда стоит ждать его возвращения в РПЛ.

«Скоро! Скоро и мы начнём побеждать там. Есть ли у «Химок» шанс остаться в РПЛ? Я тут ни при чём», — цитирует Юрана «Чемпионат».

Также специалист выразил мнение, что в матче между «Спартаком» и «Уралом», который проходит в данную минуту, победу одержат «красно-белые». Сейчас идёт начало встречи, счёт пока не открыт — 0:0.

Напомним, что последним местом работы Юрана были подмосковные «Химки», которые он покинул в августе прошлого года. Ранее специалист также тренировал хабаровский СКА, «Балтику», «Сибирь», «Зоркий» и «Шинник».