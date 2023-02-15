Тихонов оценил работу Абаскаля в «Спартаке»

Легенда московского «Спартака» Андрей Тихонов оценил работу Гильермо Абаскаля у руля «красно-белых». Напомним, что на неделе молодой испанский специалист продлил контракт со «Спартаком» вплоть до лета 2025 года.

«Полагаю, что его всё устраивает, если решает подписать новый контракт. Видно, что то, что он делает, он выполняет на пять с плюсом в данный момент», - цитирует Тихонова «Матч-ТВ».

Бывший спартаковец добавил, что не стоило ждать окончания сезона, чтобы продлить с тренером соглашение, а продление контракта в середине сезона уже говорит о том, что тренер настроен на работу в клубе всерьёз и надолго.

Напомним, что «Спартак» под руководством Абаскаля ещё может побороться за чемпионство – клуб занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков.