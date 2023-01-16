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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран считает, что «Спартак» Карреры был сильнее нынешнего

16 Января 2023 • 14:22 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 19:00

Экс-главный тренер «Химок» Сергей Юран сравнил нынешний «Спартак» с тем, который выигрывал чемпионство в 2017 году под руководством итальянского специалиста Массимо Карреры.

По мнению Юрана, «Спартак» Карреры превосходил нынешнюю команду по подбору футболистов.

«Тогда был русский костяк, который идеально дополняли Промес, Фернандо, Луис Адриано, Зе Луиш. За счёт индивидуального мастерства могли любую оборону вскрыть», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

После 17 туров РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» «красно-белые» отстают на шесть очков. До конца чемпионата командам осталось провести по 13 встреч.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Юран Массимо Каррера
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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