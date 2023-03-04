Лещук: «Если увидимся, пожму Умярову руку»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал о своём отношении к полузащитнику «Спартака» Наилю Умярову.

Напомним, что в финальной игре Кубка России, которая состоялась в мае прошлого года, «Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:1. На последних минутах встречи полузащитник «бело-голубых» Даниил Фомин не реализовал пенальти. Перед пробитием 11-метрового удара Умяров сказал сопернику, что он точно не забьёт.

Лещук отметил, что не испытывает негатива к Умярова, но всё равно считает поступок спартаковца подлым.

«Для меня подлый поступок — не то, что Умяров сделал во время матча, а то, что он начал этим хвастаться. У меня нет плохого отношения к Умярову. Конечно, если мы увидимся перед игрой, пожму ему руку», — цитирует Лещука «Спорт-Экспресс».

После 17 туров РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, опережая четвёртое «Динамо» на семь очков.