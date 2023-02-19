Мозес рассказал, когда сможет вернуться в общую группу «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес рассказал, как проходит его восстановление после травмы, полученной ещё в начале нынешнего сезона.

По словам нигерийца, это самая тяжёлая травма в его профессиональной карьере, но он делает всё возможное для того, чтобы как можно быстрее вернуться в строй.

«Когда получаешь такую травму ахилла, то обычно нужно 6-7 месяцев, чтобы вернуться к своему нормальному состоянию. Я изо всех сил стараюсь набрать форму. Надеюсь, через пару недель смогу полноценно работать в общей группе», — приводит слова Мозеса пресс-служба московского клуба.

В текущем сезоне 32-летний футболист провёл за «Спартак» четыре матча и забил два гола. После 17 туров РПЛ «красно-белые» расположились на второй строчке турнирной таблицы, набрав 36 очков.