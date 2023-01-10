Аршавин: «Надеюсь, в «Спартаке» работают адекватные люди и меня не позовут в эту команду»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, готов ли он пойти работать в «Спартак». Напомним, что в настоящий момент экс-футболист занимает должность директора департамента развития молодёжного футбола по спортивным вопросам в санкт-петербургском клубе.

По словам Аршавина, даже если однажды ему поступит предложение от «Спартака», он в московский клуб работать не пойдёт.

«Думаю, первым, кого повесят болельщики «Спартака», будет человек, который позовёт меня в этот клуб. Надеюсь, там работают адекватные люди и меня не позовут в эту команду», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ турнирную таблицу уверенно возглавляет «Зенит», опережающий второй «Спартак» на шесть очков.