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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каррера поддержал возрождение «Спартака-2»

27 Декабря 2022 • 15:09 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 19:00

Бывший наставник столичного «Спартака» Массимо Каррера высказался о возрождении второго состава «красно-белых».

«Вторая команда создаётся для того, чтобы развивать молодых игроков, а затем использовать их в основном составе. Возрождение «Спартака-2» будет полезно для клуба» — заявил итальянский специалист, слова которого приводит издание Metaratings.ru.

Напомним, что ранее сообщалось о возможном возобновлении проекта, который был расформирован из-за финансовых сложностей в мае текущего года. До этого «Спартак-2» провёл семь сезонов во втором по силе дивизионе, заняв в лучшем сезоне пятое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Массимо Каррера Спартак-2
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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