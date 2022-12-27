Каррера поддержал возрождение «Спартака-2»

Бывший наставник столичного «Спартака» Массимо Каррера высказался о возрождении второго состава «красно-белых».

«Вторая команда создаётся для того, чтобы развивать молодых игроков, а затем использовать их в основном составе. Возрождение «Спартака-2» будет полезно для клуба» — заявил итальянский специалист, слова которого приводит издание Metaratings.ru.

Напомним, что ранее сообщалось о возможном возобновлении проекта, который был расформирован из-за финансовых сложностей в мае текущего года. До этого «Спартак-2» провёл семь сезонов во втором по силе дивизионе, заняв в лучшем сезоне пятое место.