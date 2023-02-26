Максименко назвал лучшего вратаря мира

Голкипер столичного «Спартака» Александр Максименко назвал свою кандидатуру на звание лучшего голкипера мира.

«Мне каждый год задают этот вопрос, и каждый раз у меня новый вариант! За Нойером я слежу постоянно, но сейчас с особым интересом наблюдаю за Зоммером. Нравится его манера игры», – цитирует вратаря пресс-служба московской команды.

Напомним, что Нойер и Зоммер выступают за мюнхенскую «Баварию», однако швейцарец пришёл в качестве экстренной замены капитану «рекордмайстера», который получил травму во время отпуска после чемпионата мира - 2022.