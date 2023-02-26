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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Максименко назвал лучшего вратаря мира

26 Февраля 2023 • 16:22 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 14:00

Голкипер столичного «Спартака» Александр Максименко назвал свою кандидатуру на звание лучшего голкипера мира.

«Мне каждый год задают этот вопрос, и каждый раз у меня новый вариант! За Нойером я слежу постоянно, но сейчас с особым интересом наблюдаю за Зоммером. Нравится его манера игры», – цитирует вратаря пресс-служба московской команды.

Напомним, что Нойер и Зоммер выступают за мюнхенскую «Баварию», однако швейцарец пришёл в качестве экстренной замены капитану «рекордмайстера», который получил травму во время отпуска после чемпионата мира - 2022.

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Евро-Футбол.Ру,
Мануэль Нойер Александр Максименко Янн Зоммер
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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