Чернов: В «Спартаке» все обрадовались продлению контракта с Абаскалем

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов прокомментировал продление контракта главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Стало ли нам спокойнее после продления Абаскаля? Это отличная новость для всей команды. Все ребята обрадовались!» — приводит слова Чернова издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, 33-летний испанец возглавил «Спартак» в июне 2022 года. Текущей зимой «красно-белые» продлили трудовое соглашение с Абаскалем до 2025 года.

После 17 туров столичный клуб идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть баллов.