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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Салихова: «Кварацхелия мечтал поскорее уехать в сильный чемпионат»

16 Января 2023 • 13:03 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 19:00

Зарема Салихова, супруга бывшего руководителя столичного «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о возможном трансфере Хвичи Кварацхелии в стан «красно-белых».

«Хвича мечтал поскорее уехать в сильный чемпионат, а «Рубин» — продать его за очень большие деньги и оформить свою сделку века. К сожалению, рекомендовать и оформить сделку, провести трансфер — это разные вещи», — поделилась информацией Салихова в интервью изданию«РБ Спорт».

По её мнению, такой трансфер был бы невозможен, поскольку клубы РПЛ не стремятся усиливать составы соперников. Отметим, что Зарема отреагировала на заявление бывшего советника руководителя «Спартака» Франко Камоцци, который рассказал о возможном подписании. По словам супруги Леонида Федуна, слова итальянца являются нереалистичными.

Напомним, что сейчас Хвича Кварацхелия является звездой лидирующего в Серии А «Наполи», забив девять голов при десяти передачах в 20 матчах клуба в рамках всех состязаний.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Хвича Кварацхелия Зарема Салихова
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