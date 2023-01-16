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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартаку» предлагали купить Хвичу

16 Января 2023 • 10:22 Комментировать

Франко Камоцци, который ранее являлся советником Леонида Федуна, поведал о том, что советовал московскому «Спартаку» подписать грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию, ныне блистающего в итальянском чемпионате.

«Я говорил руководству «Спартака» о Хвиче, предлагал купить его. Было понятно, что это фантастический игрок. Но сделка не состоялась. Почему? Лучше спросить об этом у Федуна», - приводит слова Камоцци издание «РБ Спорт».

Напомним, что в Российской премьер-лиге Кварацхелия выступал за казанский «Рубин». В «Наполи» хавбек перешел летом 2022 года. В этом сезоне он принял участие в 20 поединках, в которых отметился девятью забитыми мячами и 12 голевым передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Наполи Хвича Кварацхелия Франко Камоцци
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