Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аленичев не имеет информации об игре ветеранов «Спартака» и «Реала»

04 Февраля 2023 • 19:04 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 14:00

Бывший футболист столичного «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал информацию о возможном матче легенд «красно-белых» и «Реала».

«Правда ли, что в июне этот матч планируют провести на стадионе «Спартака»? Пока информации о матче ветеранов «Спартака» и «Реала» у меня нет», — заявил экс-тренер московской команды в интервью изданию «РБ Спорт».

По слухам, планируется проведение встречи среди участников очного матча Лиги чемпионов 1998 года, который завершился со счётом 2:1 в пользу «Спартака». Об организации игры заявил сын Ильи Цымбаларя Олег.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Спартак Москва Дмитрий Аленичев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Февраля
19:26 · Россия. Премьер-лига
Гладилин назвал российских тренеров, которые могли бы поработать в Европе
19:13 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА и «Оренбург» сыграли вничью
19:04 · Россия. Премьер-лига
Аленичев не имеет информации об игре ветеранов «Спартака» и «Реала»
18:58 · Россия. Премьер-лига
Караваев близок к продлению контракта с «Зенитом» слухи
18:50 · Россия. Премьер-лига
Мостовой считает, что Азмуну не помешало бы вернуться в «Зенит»
18:43 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Дзюбе ещё не надо завершать карьеру»
18:33 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев назвал российских тренеров, которые могли бы работать в Европе
18:07 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» не планирует подписывать Павлюченко
17:49 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Сочи» Адамов: «Было приятно начать работу с Бердыевым»
17:28 · Россия. Премьер-лига
Юсупов: «Российскому футболу бежать в Азию не стоит»
16:25 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Я очень рад возвращению Бердыева в РПЛ»
16:18 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Слова Кокорина про тюрьму — чушь»
15:48 · Россия. Премьер-лига
​Регламент зимнего турнира РПЛ изменён
15:43 · Россия. Премьер-лига
​Регламент зимнего турнира РПЛ могут изменить
15:25 · Россия. Премьер-лига
​Барриос оценил готовность «Зенита» к сезону
Все новости
Рекомендуем