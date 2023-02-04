Аленичев не имеет информации об игре ветеранов «Спартака» и «Реала»

Бывший футболист столичного «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал информацию о возможном матче легенд «красно-белых» и «Реала».

«Правда ли, что в июне этот матч планируют провести на стадионе «Спартака»? Пока информации о матче ветеранов «Спартака» и «Реала» у меня нет», — заявил экс-тренер московской команды в интервью изданию «РБ Спорт».

По слухам, планируется проведение встречи среди участников очного матча Лиги чемпионов 1998 года, который завершился со счётом 2:1 в пользу «Спартака». Об организации игры заявил сын Ильи Цымбаларя Олег.