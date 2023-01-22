Червиченко уверен, что Адвокат – лучший работавший в России зарубежный тренер

Бывший функционер московского «Спартака» Андрей Червиченко солидарен со многими коллегами в российском футбольном медиапространстве, назвав нидерландца Дика Адвоката лучшим зарубежным тренером, когда-либо тренировавшем российский клуб.

«Зенит» выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА под руководством Дика Адвоката. Получается, что он самый лучший, так как никто не превзошёл ещё данный результат», - цитирует Червиченко «Чемпионат».

Напомним, помимо завоёванных еврокубков, «Зенит» при Адвокате стал чемпионом России в 2007 году. Адвокат работал в «Зените» с 2006 по 2009 год.