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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко уверен, что Адвокат – лучший работавший в России зарубежный тренер

22 Января 2023 • 19:36 Комментировать
Зенит
...
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04.03 19:00

Бывший функционер московского «Спартака» Андрей Червиченко солидарен со многими коллегами в российском футбольном медиапространстве, назвав нидерландца Дика Адвоката лучшим зарубежным тренером, когда-либо тренировавшем российский клуб.

«Зенит» выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА под руководством Дика Адвоката. Получается, что он самый лучший, так как никто не превзошёл ещё данный результат», - цитирует Червиченко «Чемпионат».

Напомним, помимо завоёванных еврокубков, «Зенит» при Адвокате стал чемпионом России в 2007 году. Адвокат работал в «Зените» с 2006 по 2009 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Дик Адвокат Андрей Червиченко
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