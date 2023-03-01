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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела — о словах Дзюбы: «Неправда, что «Зенит» теперь из Рио-де-Жанейро»

01 Марта 2023 • 21:59 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
1 1.17 X 7.30 2 17.00
04.03 16:30

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о словах Артёма Дзюбы относительно кадровой политики «сине-бело-голубых».

«Неправда, что «Зенит» теперь из Рио-де-Жанейро. Вполне нормальная ситуация, которая есть в богатых клубах Европы. Там ведь тоже играет много иностранцев — в Англии и Германии… Да и вообще везде в мире», — заявил чешский специалист в интервью «Чемпионату». По его мнению, для «Зенита» нет проблем в покупке любого иностранца из-за большого количества денег. Петржела считает, что в словах Дзюбы нет обиды на свой бывший коллектив.

Напомним, что Артём Дзюба выступал за петербургский клуб с 2015 по 2022 год, выиграв четыре золотых медали Российской премьер-лиги. Сейчас нападающий является игроком «Локомотива». 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Властимил Петржела Артём Дзюба
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