Петржела — о словах Дзюбы: «Неправда, что «Зенит» теперь из Рио-де-Жанейро»

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о словах Артёма Дзюбы относительно кадровой политики «сине-бело-голубых».

«Неправда, что «Зенит» теперь из Рио-де-Жанейро. Вполне нормальная ситуация, которая есть в богатых клубах Европы. Там ведь тоже играет много иностранцев — в Англии и Германии… Да и вообще везде в мире», — заявил чешский специалист в интервью «Чемпионату». По его мнению, для «Зенита» нет проблем в покупке любого иностранца из-за большого количества денег. Петржела считает, что в словах Дзюбы нет обиды на свой бывший коллектив.

Напомним, что Артём Дзюба выступал за петербургский клуб с 2015 по 2022 год, выиграв четыре золотых медали Российской премьер-лиги. Сейчас нападающий является игроком «Локомотива».