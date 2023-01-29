Мостовой назвал легионеров РПЛ, которые могли бы заиграть в Европе

Бывший игрок российской национальной команды Александр Мостовой назвал иностранных игроков Премьер-лиги, которые могли бы переехать в Европу.

«Малком, Вендел, Клаудиньо, Дуглас Сантос и Вильмар Барриос — эти футболисты могли бы спокойно играть в Европе. Для нас это не должно быть новостью», — заявил экс-полузащитник «Спартака» и «Сельты» в интервью «Чемпионату». По мнению эксперта, выбор своего будущего остаётся лишь за футболистами, которые спокойно могут взять и уехать в топ-лигу.

Напомним, что каждый из упомянутых Мостовым выступает в футболке «Зенита», лидирующего в турнирной таблице российского первенства с 42 очками после 17 туров.