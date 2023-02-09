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В «Зените» прокомментировали переезд Александра Кержакова на Кипр

09 Февраля 2023 • 19:25 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 16:30

Президент петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал назначение бывшего форварда зенитовцев Александра Кержакова на пост рулевого кипрской «Кармиотиссы».

«За всеми нашими легендами мы следим и находимся с ними в постоянном контакте», - цитирует Медведева «РИА Новости Спорт».

Напомним, что Кержаков официально стал главным тренером «Кармиотиссы» вчера, его клуб идёт в чемпионате Кипра на 10-м месте. Последним местом работы молодого российского тренера был «Нижний Новгород», однако покинул его Кержаков летом 2022 года и после находился без работы.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Кержаков Александр Медведев
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