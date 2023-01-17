Орлов: «Наша школа тренеров очень низкого уровня»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о российских тренерах.

Журналист считает, что в нашей стране очень мало сильных специалистов, поэтому сейчас в РПЛ выделяются лишь два тренера — Валерий Карпин («Ростов») и Сергей Семак («Зенит»).

«Ну, что это такое, Гогниев стал тренером команды Премьер-лиги. Кто он? Чего добился как тренер? Гаранина назначили в «Сочи», он развалил там команду. Они не обучены. Наша школа тренеров очень низкого уровня», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Напомним, что после 17 туров текущего розыгрыша РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Зенит» Семака, а на третьей позиции в настоящий момент располагает «Ростов» Карпина, отстающий от «сине-бело-голубых» на семь очков.