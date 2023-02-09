Семак прокомментировал минимальную победу над «Урарту»

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своего клуба над армянским «Урарту» в рамках контрольного матча на сборах в ОАЭ. Игра завершилась со счётом 1:0, единственный гол забил Алексей Сутормин, реализовавший штрафной удар.

«Достаточно интересный по движению, хороший спарринг. Хорошо мы смотрели в первом тайме, а также в половине второго. А вот в концовке физически подсели. Отмечу, что некоторые футболисты, на которых мы рассчитывали, выбыли и не смогли сегодня выйти на поле, поэтому играли мы несколько комбинированным составом. Но то, что нужно, мы получили», - цитирует Семака пресс-служба «сине-бело-голубых».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, в рамках 18 тура петербургский клуб примет дома «Пари НН».