Семшов: «Зенит» может только сам потерять чемпионство»

Бывший зенитовец и игрок сборной России, а ныне футбольный тренер Игорь Семшов рассказал, что может помешать «Зениту» стать в пятый раз кряду чемпионом России.

«Зенит» может только сам потерять чемпионство. Но, конечно, хотелось бы интриги, так интереснее смотреть», - цитирует Семшова «Матч-ТВ».

Эксперт добавил, что всё покажут первые матчи весенней части РПЛ, которые стартуют в марте 2023 года. По ним можно будет сделать вывод, есть ли у конкурентов питерцев хоть какие-то шансы. Но на длинной дистанции никто конкурировать с «Зенитом» не в состоянии, отметил Семшов.

«Зенит» является чемпионом России на протяжении четырёх последних сезонов подряд. Сейчас петербургский клуб возглавляет турнирную таблицу и отрывается от второго места на шесть очков.