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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бакаев: «С конкуренцией на таком уровне, как в «Зените», я ещё не сталкивался»

02 Февраля 2023 • 12:57 Комментировать (2)
Зенит
...
Пари НН
04.03 16:30

Футболист петербургского «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал о сложности адаптации в составе «сине-бело-голубых».

«В момент перехода не думал, что будет такой старт. Ориентировался на опыт аренды в тульском «Арсенале», где сразу заиграл. Был готов к «Зениту» в плане психологии, но с конкуренцией на таком уровне я ещё не сталкивался», — приводит слова игрока российской сборнойSports.ru. Также Зелимхан отметил, что в таком клубе, как «Зенит» всё нужно делать быстрее.

Напомним, что Бакаев переехал в Северную столицу перед началом нынешнего сезона, примерив футболку «Зенита» в качестве свободного агента после ухода из «Спартака». В составе лидера РПЛ полузащитник провёл 13 матчей, забив один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Зелимхан Бакаев
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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Комментарии (2)
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kostet
02 Февраля 2023 в 13:26
Если Мостовой, который круче раз в пять, не всегда в основе, и бывает выходит на 15 минут, то что он хотел. Да и когда Бакаева выпускали, ноль полный.
rac531
02 Февраля 2023 в 13:05
«Перед трансфером я разговаривал с бывшими тренерами, друзьями. Они говорили, что надо переходить в очень хорошую команду, амбициозную. Говорили, что в «Зените» я смогу себя намного лучше проявить, чем в «Спартаке».

ПЕРЕШЕЛ, УВИДЕЛ, ПРОЯВИЛ)))))))))))))))0
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