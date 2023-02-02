Бакаев: «С конкуренцией на таком уровне, как в «Зените», я ещё не сталкивался»

Футболист петербургского «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал о сложности адаптации в составе «сине-бело-голубых».

«В момент перехода не думал, что будет такой старт. Ориентировался на опыт аренды в тульском «Арсенале», где сразу заиграл. Был готов к «Зениту» в плане психологии, но с конкуренцией на таком уровне я ещё не сталкивался», — приводит слова игрока российской сборнойSports.ru. Также Зелимхан отметил, что в таком клубе, как «Зенит» всё нужно делать быстрее.

Напомним, что Бакаев переехал в Северную столицу перед началом нынешнего сезона, примерив футболку «Зенита» в качестве свободного агента после ухода из «Спартака». В составе лидера РПЛ полузащитник провёл 13 матчей, забив один гол.