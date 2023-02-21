Ари: «Малком и Клаудиньо могут столкнуться с расизмом»

Бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива», а также обладатель российского гражданства Ари оценил возможное получение бразильцами «Зенита» Малкомом и Клаудиньо российских паспортов.

«В сборную Бразилии сейчас попасть сложно, там очень высокая конкуренция, а в российской сборной у них будет больше шансов играть. Возможно, им придётся столкнуться с расизмом, я тоже через это прошел. Футбол – самое важное. Игроки все перетерпят. Главное играть и получать удовольствие от футбола», - цитирует Ари «РБ Спорт».

Отметим, что Малком, если разрешит ФИФА, сможет выступать за сборную России с 2024 года, а Клаудиньо – с 2026-го.