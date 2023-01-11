Новый тренер «Пари НН» рассказал о планах на первый сбор

Новый наставник «Пари НН» Артём Горлов рассказал о планах на первый сбор команды.

«На первом сборе всегда важно подвести команду к общему знаменателю в плане функциональной готовности. Мы создаём ту базу, которая поможет в дальнейшей работе на остальных этапах подготовки. И, конечно, нужно познакомиться с командой и оценить возможности каждого игрока», — заявил Горлов, чьи слова цитирует пресс-служба клуба.

Специалист отметил, что в его задачу входит донесение своих идей до игроков без разрушения того, что и так работало. Напомним, что во время сборов в Анталье «Пари НН» проведёт два матча, что, по заявлению тренера, поможет провести анализ для дальнейшей работы.

Напомним, что Артём Горлов был объявлен тренером клуба РПЛ в конце декабря прошлого года, сменив на посту ушедшего в «Локомотив» Михаила Галактионова.