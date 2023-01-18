Кузяев назвал кандидатов на звание капитана «Зенита»

Полузащитник лидера РПЛ «Зенита» Далер Кузяев назвал двух основных претендентов на роль капитана «сине-бело-голубых». Напомним, этой зимой петербургский клуб продал в «Лион» своего лидера и капитана Деяна Ловрена.

«Наши вице-капитаны — Дуглас Сантос и Миша Кержаков. Думаю, повязка перейдёт к ним», - цитирует Кузяева пресс-служба «Зенита».

Он добавил, что уход Ловрена во французский клуб стал для него неожиданностью, ведь ещё осенью защитник говорил ему, что ему в Санкт-Петербурге всё нравится и уходить он не планирует.

«Видимо, повлияла его успешная игра на мундиале», - добавил Кузяев.

«Зенит» перед возобновлением РПЛ идёт на первом месте в турнирной таблице.