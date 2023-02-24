Уилкшир: «Всё идёт к тому, что «Зенит» выиграет чемпионство, они контролируют лигу»

Экс-защитник «Динамо» и сборной Австралии Люк Уилкшир поделился мнением о чемпионской гонке РПЛ.

Напомним, что после 17 туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», опережающий своего ближайшего преследователя «Спартак» на шесть очков. «Динамо», в свою очередь, занимает четвёртую строчку, отставая от «сине-бело-голубых» на 13 баллов.

Уилкшир признался, что хоть он и продолжает верить в «Динамо», навязать борьбу петербуржцам будет сложно.

«Всё идёт к тому, что «Зенит» выиграет чемпионство, они контролируют лигу. Естественно, я надеюсь, что и «Динамо» сможет что-то показать во второй части сезона, ещё вырастет как команда», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта. В 18-м туре «Зенит» встретится с «Пари НН», а «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов».