Чистяков: «Уход Ловрена — проблема для «Зенита»

Игрок «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался об уходе защитника Деяна Ловрена из петербургского клуба текущей зимой. Напомним, 33-летний хорват подписал контракт с французским «Лионом», который рассчитан до лета 2025 года.

Чистяков назвал потерю Ловрена серьёзной проблемой для «Зенита», однако вместе с тем порадовался за своего бывшего партнёра, который теперь будет выступать в сильном чемпионате и хорошей команде.

«Я порадовался за него: уйти в команду, которая постоянно борется за еврокубки, играет в хорошем чемпионате. Я написал ему в личку и поблагодарил, что мне посчастливилось поиграть с таким футболистом, он ответил взаимностью», — цитирует Чистякова «Матч ТВ».

Ловрен выступал за «Зенит» с 2020 по 2022 год. В составе «сине-бело-голубых» хорватский защитник провёл в общей сложности 63 матча, отметившись тремя голами и четырьмя результативными передачами.