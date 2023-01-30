Шалимов считает, что Малкому нужно остаться в «Зените»

Известный российский специалист Игорь Шалимов высказался о возможном трансфере Малкома из «Зенита» в «Пари Сен-Жермен».

«Понятно, что это «ПСЖ», но сидеть на лавке не хочется любому игроку, тем более такому, как Малком. Сидеть на лавке в «ПСЖ» или играть в «Зените» — наверное, правильный выбор», — приводит слова участника ЧМ-1990«Матч ТВ».

Напомним, что руководство петербургского клуба отказалось отдавать одного из своих лидеров в аренду без права обязательного выкупа, а агент игрока Луис Фернандо Гарсия подтвердил намерение лучшего бомбардира «сине-бело-голубых» в РПЛ остаться в команде до конца сезона.