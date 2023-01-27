Ловчев – о Малкоме в РПЛ: «Зарабатывает себе на пенсию»

Бывший спартаковец, а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев охарактеризовал игру Малкома Филипе в «Зените» как «заработок на пенсию».

«Малком до сих пор остаётся в России и в нынешних обстоятельствах вне еврокубков — это не иначе как зарабатывание денег себе на пенсию. Не исключаю, что вот такими вбросами по предложениям по Малкому, «Зенит» просто доят», - пишет Ловчев в своём Telegram-канале.

Ранее в прессе появлялись слухи о том, что звездой «Зенита» интересуется не кто-нибудь, а французский гранд в лице «ПСЖ».

В текущем сезоне у Малкома 15 забитых голов за «Зенит» во всех турнирах, а также семь ассистов.