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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев – о Малкоме в РПЛ: «Зарабатывает себе на пенсию»

27 Января 2023 • 23:54 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Бывший спартаковец, а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев охарактеризовал игру Малкома Филипе в «Зените» как «заработок на пенсию».

«Малком до сих пор остаётся в России и в нынешних обстоятельствах вне еврокубков — это не иначе как зарабатывание денег себе на пенсию. Не исключаю, что вот такими вбросами по предложениям по Малкому, «Зенит» просто доят», - пишет Ловчев в своём Telegram-канале.

Ранее в прессе появлялись слухи о том, что звездой «Зенита» интересуется не кто-нибудь, а французский гранд в лице «ПСЖ».

В текущем сезоне у Малкома 15 забитых голов за «Зенит» во всех турнирах, а также семь ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Евгений Ловчев Малком Филипе
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