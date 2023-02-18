Горшков оценил возможное получение российских паспортов Малкомом и Клаудиньо

Бывший футболист петербургского «Зенита» Александр Горшков высказался о возможном получении российского паспорта Малкомом и Клаудиньо.

«Не знаю, надо ли делать российский паспорт Малкому и Клаудиньо. Для чего? Чтобы только еще легионеров взять. Не знаю, а есть ли смысл в этом какой-то», — заявил экс-хавбек «сине-бело-голубых» в интервью изданию«РБ Спорт», выразив мнение, что боссы клуба из Северной столицы знают, для чего бразильцы получают российское гражданство.

Напомним, что разговоры о подобном шаге ведутся с сентября прошлого года, а недавно генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что игрокам выдали разрешение на получение паспортов.