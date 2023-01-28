Смородская: «Ничего страшного с «Зенитом» не произойдёт, если Малком покинет клуб»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном переходе нападающего «Зенита» Малкома Филипе в «ПСЖ».

Ранее главный тренер петербургской команды Сергей Семак подтвердил интерес французского гранда к 25-летнему бразильцу.

По мнению Смородской, уход одного из лидеров не станет серьёзной потерей для «сине-бело-голубых», так как «Зенит» обладает большой глубиной состава.

«Ничего страшного с «Зенитом» не произойдёт, если Малком покинет клуб. Интрига в чемпионате не обострится, даже с уходом этого бразильца. Я вас в этом уверяю», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Малком провёл в составе «Зенита» 23 матча, забив 15 голов и отдав семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 24 миллиона евро.