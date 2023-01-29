Шкриньяр подписал предварительный контракт с «ПСЖ»

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр летом перейдёт в «ПСЖ», сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По информации источника, 27-летний словак не станет продлевать соглашение с итальянским клубом, которое рассчитано до конца июня текущего года. Поэтому Шкриньяр перейдёт во французский клуб на правах свободного агента. Футболист уже подписал предварительный контракт с «ПСЖ».

Отмечается, что сейчас стороны пытаются договориться о возможном переходе зимой, однако «ПСЖ» не готов платить за футболиста больше 10 миллионов евро, при этом руководство «Интера» просит за одного из лидеров команды вдвое больше.

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе «нерадзурри» 27 матчей, отметившись в них одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Словакии в 60 миллионов евро.