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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье: «Мбаппе не является первым вице-капитаном «ПСЖ»

27 Января 2023 • 15:47 Комментировать
ПСЖ
...
Реймс
1 1.25 X 6.40 2 11.00
29.01 22:45

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье заявил, что Килиан Мбаппе не станет первоочерёдным вице-капитаном команды.

«Мбаппе никто не назначал первым вице-капитаном, возникло недоразумение. Я наверняка не совсем понятно выразился на последней пресс-конференции. Килиан – один из вице-капитанов, которых в целом четверо: Мбаппе, Рамос, Верратти и Кимпембе», – заявил Галтье в преддверии матча с «Реймсом» в чемпионате Франции.

Напомним, ранее ходили слухи, что Мбаппе станет первым вице-капитаном команды. Преснела Кимпембе якобы лишили этого статуса, но центральный защитник затем высказался в социальных сетях, заявив, что его никто не оповещал о подобном решении.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье Килиан Мбаппе
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