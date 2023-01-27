Галтье: «Мбаппе не является первым вице-капитаном «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье заявил, что Килиан Мбаппе не станет первоочерёдным вице-капитаном команды.

«Мбаппе никто не назначал первым вице-капитаном, возникло недоразумение. Я наверняка не совсем понятно выразился на последней пресс-конференции. Килиан – один из вице-капитанов, которых в целом четверо: Мбаппе, Рамос, Верратти и Кимпембе», – заявил Галтье в преддверии матча с «Реймсом» в чемпионате Франции.

Напомним, ранее ходили слухи, что Мбаппе станет первым вице-капитаном команды. Преснела Кимпембе якобы лишили этого статуса, но центральный защитник затем высказался в социальных сетях, заявив, что его никто не оповещал о подобном решении.