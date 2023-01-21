Галтье: «Не могу сказать, перейдёт ли Шкриньяр в «ПСЖ» этой зимой»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье не стал исключать, что центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр присоединится к команде этой зимой. Напомним, недавно словак отказался продлевать свой истекающий контракт с «нерадзурри».

«Перейдёт ли Шкриньяр в «ПСЖ» этой зимой? Я не могу вам этого сказать. Перейдёт ли он летом? То же самое, я не могу ничего сказать», – заявил Галтье на пресс-конференции.

В конце сезона у Шкриньяра заканчивается контракт с «Интером». В «ПСЖ» словак хотел бы зарабатывать порядка 9 миллионов евро в год. Миланский клуб не готов предложить Шкриньяру такую зарплату.