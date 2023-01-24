Скалони – о Месси: «Никогда не видел, чтобы человек так влиял на других»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о лидерских качествах Лионеля Месси.

Аргентинцы стали триумфаторами чемпионата мира в Катаре, а Месси был признан лучшим игроком турнира и стал лучшим бомбардиром команды, уступив в общем зачёте лишь Килиану Мбаппе.

«Месси – настоящий лидер в раздевалке. Он умеет произносить правильные слова, при этом всегда выглядит непринуждённо. Что касается его влияния на товарищей по команде, то я не видел ничего подобного не только среди футболистов, но и вообще среди людей. Сложно передать то, с каким восхищением на него смотрят окружающие», – цитирует журналист Альфредо Педулла наставника сборной Аргентины.