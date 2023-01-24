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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Скалони – о Месси: «Никогда не видел, чтобы человек так влиял на других»

24 Января 2023 • 23:28 Комментировать
ПСЖ
...
Реймс
1 1.27 X 6.20 2 10.00
29.01 22:45

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о лидерских качествах Лионеля Месси.

Аргентинцы стали триумфаторами чемпионата мира в Катаре, а Месси был признан лучшим игроком турнира и стал лучшим бомбардиром команды, уступив в общем зачёте лишь Килиану Мбаппе.

«Месси – настоящий лидер в раздевалке. Он умеет произносить правильные слова, при этом всегда выглядит непринуждённо. Что касается его влияния на товарищей по команде, то я не видел ничего подобного не только среди футболистов, но и вообще среди людей. Сложно передать то, с каким восхищением на него смотрят окружающие», – цитирует журналист Альфредо Педулла наставника сборной Аргентины.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ Лионель Скалони
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