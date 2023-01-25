Вера признался, что ему очень нравится игра Месси

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера ответил на вопрос о том, есть ли у него кумир.

«В Аргентине каждый год появляется игрок, которым восхищаешься. Мне, как и каждому в нашей стране, очень нравится Месси, но могу назвать много кого еще. Например, мне по душе стиль Диего Валери из «Лануса», — заявил Вера Sport24.

В нынешнем сезоне 25-летний аргентинец принял участие в 15 матчах Российской премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет четыре результативные передачи.

«Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков после 17 туров.