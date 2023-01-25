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Чемпионат Франции. Лига 1

Вера признался, что ему очень нравится игра Месси

25 Января 2023 • 15:17 Комментировать
ПСЖ
...
Реймс
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29.01 22:45

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера ответил на вопрос о том, есть ли у него кумир.

«В Аргентине каждый год появляется игрок, которым восхищаешься. Мне, как и каждому в нашей стране, очень нравится Месси, но могу назвать много кого еще. Например, мне по душе стиль Диего Валери из «Лануса», — заявил Вера Sport24.

В нынешнем сезоне 25-летний аргентинец принял участие в 15 матчах Российской премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет четыре результативные передачи.

«Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков после 17 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Ланус Оренбург Лукас Вера Диего Валери
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