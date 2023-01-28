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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» понадобится 15 миллионов евро, чтобы купить Шкриньяра зимой

28 Января 2023 • 13:55 Комментировать
Кремонезе
...
Интер Милан
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Через 4 ч. 40 мин.

Французский «ПСЖ» отчаянно пытается заполучить защитника «Интера» Милана Шкриньяра до конца трансферного окна. По информации от журналиста Адриена Гренье, парижанам понадобится 15 миллионов евро, чтобы приобрести словака за полгода до окончания контракта с «нерадзурри».

Напомним, 27-летний Шкриньяр ранее дал окончательный ответ руководству «Интера» на предложение о новом контракте. Милан отказался подписывать новое соглашение и дал понять, что хочет уйти в другую команду.

Шкриньяр мог перейти в «ПСЖ» ещё летом, но тогда парижане отказались платить за футболиста требуемые 70 миллионов евро. Словак надеется, что «Интер» отпустит его зимой.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Милан Шкриньяр Трансферы футбола - зима 2023
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КРЕМОНЕЗЕ ИНТЕР МИЛАН
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