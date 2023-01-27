Верратти готов вернуться на поле после травмы

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти сможет принять участие в ближайшем матче команды.

Приятные известия для болельщиков парижан сообщил рулевой Кристоф Галтье, слова которого приводит журналист Адриен Гренье. По его словам, 30-летний итальянец полностью восстановился и сможет принять участие в поединке против «Реймса», который пройдёт в воскресенье. Кроме того, к возвращению в строй близок и защитник Преснел Кимпембе – он приступит к коллективным тренировкам в ближайшие дни.

В настоящий момент «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, опережая «Ланс» на три очка после 19 туров.