Шкриньяр одержим идеей перехода в «ПСЖ»

Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр твёрдо намерен продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен».

27-летний футболист уже отказался продлевать истекающее через полгода соглашение с «нерадзурри», однако не планирует уходить в «ПСЖ» в январе – вместо этого он предпочитает дождаться лета и оформить более выгодный для себя переход в качестве свободного агента, докладывает Sky Sports. Словак, как отмечается, одержим идеей выступления за парижан, «Интер» же в свою очередь пытается продать игрока зимой, чтобы не допустить его бесплатного ухода в июне.

Милан Шкриньяр отыграл 27 матчей за «Интер» в нынешней кампании, отметившись одной результативной передачей.