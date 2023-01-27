Индзаги признал, что у «Наполи» нет конкурентов в Серии А

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о перспективах своей команде в нынешнем розыгрыше Серии А.

Недавно «нерадзурри» неожиданно уступили в родных стенах «Эмполи» (0:1), упустив возможность подняться на вторую строчку в турнирной таблице. Отрыв миланцев от лидирующего «Наполи» составляет 13 очков после 19 туров.

«На данный момент «Наполи» соревнуется лишь с самим с собой, а остальные пять команды, претендующие на места наверху, всего в нескольких очках друг от друга. Нам нужно быть более последовательными и концентрироваться на каждом отдельном матче. Уверен, после неудачи с «Эмполи» настрой игроков будет запредельным», – цитирует Football Italia Индзаги.