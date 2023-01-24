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Чемпионат Италии. Серия А

Дзаньоло согласовал с «Миланом» контракт до 2027 года

24 Января 2023 • 10:48 Комментировать
Кремонезе
...
Интер Милан
28.01 20:00

Нападающий «Ромы» Николо Дзаньоло хочет перебраться в другую команду из Серии А. По информации от журналиста Николо Скиры, итальянец уже согласовал с «Миланом» контракт до 2027 года.

В данный момент «россонери» ведут переговоры с «джаллоросси», чтобы согласовать условия сделки. В данный момент «Рома» требует за своего футболиста 30 миллионов евро. Некий процент от этой суммы получит «Интер», воспитанником которого является Николо.

Дзаньоло ранее отказался продлевать контракт на условиях «Ромы». Напомним, соглашение Николо с «джаллоросси» заканчивается в конце следующего сезона.

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Рома Милан Николо Дзаньоло Трансферы футбола - зима 2023
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