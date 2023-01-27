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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клуб из АПЛ предложил за Шкриньяра больше, чем «ПСЖ»

27 Января 2023 • 16:13 Комментировать
Кремонезе
...
Интер Милан
1 6.60 X 4.50 2 1.50
28.01 20:00

Французский «ПСЖ» столкнулся с конкуренцией в борьбе за защитника «Интера» Милана Шкриньяра. По информации от журналиста Адриена Гренье, клуб из Английской премьер-лиги предложил за словака больше, чем парижан.

По предварительным данным, Шкриньяр попросил руководство «Интера» принять предложение от клуба из АПЛ, имя которого пока не сообщается. Напомним, контракт Милана с «нерадзурри» заканчивается в конце нынешнего сезона.

Ранее защитником «Интера» на туманном альбионе интересовались два клуба – «Челси» и «Тоттенхэм», но пока неизвестно, остаются ли эти команды в гонке до сих пор.

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Интер Милан ПСЖ Милан Шкриньяр Трансферы футбола - зима 2023
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