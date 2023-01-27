Клуб из АПЛ предложил за Шкриньяра больше, чем «ПСЖ»

Французский «ПСЖ» столкнулся с конкуренцией в борьбе за защитника «Интера» Милана Шкриньяра. По информации от журналиста Адриена Гренье, клуб из Английской премьер-лиги предложил за словака больше, чем парижан.

По предварительным данным, Шкриньяр попросил руководство «Интера» принять предложение от клуба из АПЛ, имя которого пока не сообщается. Напомним, контракт Милана с «нерадзурри» заканчивается в конце нынешнего сезона.

Ранее защитником «Интера» на туманном альбионе интересовались два клуба – «Челси» и «Тоттенхэм», но пока неизвестно, остаются ли эти команды в гонке до сих пор.