Президент «ПСЖ» лично займётся трансфером Шкриньяра

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи намерен как можно скорее оформить подписание центрального защитника «Интера» Милана Шкриньяра.

Парижане более полугода пытаются согласовать трансфер словацкого защитника, но сделать это не удаётся из-за несогласия «Интера». В январе шансы на переход вновь повысились, поскольку Шкриньяр отказался продлевать истекающий через полгода контракт с «нерадзурри». На 27-летнего футболиста также претендуют клубы из Англии, и президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи, по данным Footmercato, решил лично заняться сделкой – он полон решимости переманить футболиста в свой клуб до закрытия январского трансферного окна.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может предложить за Милана Шкриньяра около 10 млн евро.