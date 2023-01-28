«Интер» готов летом продать Брозовича

Миланский «Интер» следующим летом будет готов расстаться со своим полузащитником Марсело Брозовичем. По информации от La Gazzetta dello Sport, 30-летнего хорвата больше не считают неприкасаемым в клубе.

Если верить источнику, в трансфере полузащитника сейчас заинтересованы три клуба – лондонский «Челси», каталонская «Барселона» и туринский «Ювентус». Сам Марсело также был бы не против отправиться за новым опытом.

Напомним, в прошлом сезоне «Интер» продлил контракт с Брозовичем. Несмотря на это, клуб будет готов расстаться с хорватом летом.

На счету хавбека два гола в нынешнем розыгрыше итальянской Серии А.