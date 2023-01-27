Клуб Ла Лиги начал переговоры по де Врею

Центральный защитник «Интера» Стефан де Врей интересен испанскому «Вильярреалу».

На прошлой неделе агент 30-летнего нидерландца признался в беседе со СМИ, что в подписании его клиента заинтересованы представители испанской Ла Лиги. Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, претендентом на де Врея является «Вильярреал», планирующий оформить летний переход центрбека в качестве свободного агента. Стороны уже начали обсуждения.

Трудовой договор Стефана де Врея с «Интером» рассчитан до конца текущего сезона. Руководство «нерадзурри» заинтересовано в продолжении сотрудничества, но пока не договорилось с игроком.