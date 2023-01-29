Лаутаро: «Теперь идём на войну»

В матче двадцатого тура итальянского чемпионата Серии А «Интер» сыграл в гостях с «Кремонезе», команда Симоне Индзаги сумела одержать волевую победу благодаря двум голам Лаутаро Мартинеса. В следующем туре «Интеру» предстоит сразиться с «Миланом», это будет дерби. Мартинес обозначил этот матч как «войну».

- Мы потерпели поражение в первом туре, поэтому нам очень нужны были сегодня три очка. Мы получили их, и теперь готовимся к войне - к матчу с «Миланом». Но сперва еще будет «Аталанта» в Кубке Италии, эта встреча поможет нам сохранить тонус, - цитирует Лаутаро fcinter1908.it.

В прошлом сезоне команды также сыграли в начале февраля - тогда «Интер» вел в счете, но Оливье Жиру забил два мяча и вырвал победу для «Милана».