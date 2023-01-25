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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» всё больше уверен в подписании Дзаньоло в январе

25 Января 2023 • 23:46 Комментировать
Кремонезе
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Интер Милан
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28.01 20:00

Атакующий полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло стал ещё ближе к переходу в «Милан».

Ранее стало известно, что «россонери» не смогли удовлетворить требования римлян по 23-летнему футболисту, однако на этом переговоры не завершились. «Милан» продолжает настаивать на переходе и, как сообщает журналист Даниэле Лонго, вновь имеет высокие шансы закрыть сделку до конца зимнего трансферного периода. Клубы продолжают обговаривать аренду Дзаньоло за 2 млн евро с опцией выкупа за 23 млн, которая может стать обязательной при определённых условиях.

В подписании Николо Дзаньоло также заинтересован «Тоттенхэм», однако лондонцы вряд ли смогут выполнить требования «Ромы».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Милан Николо Дзаньоло Трансферы футбола - зима 2023
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