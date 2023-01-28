«Интер» добыл волевую победу над «Кремонезе»

В субботу «Интер» гостил у «Кремонезе» и не без проблем обыграл аутсайдера. Уже в дебюте Давид Окереке обводящим ударом с линии штрафной открыл счет. Соперник достаточно быстро отыгрался, после подачи углового Эдин Джеко пробил ногой - парировано, но на добивании был Лаутаро Мартинес. На этом соперники не остановились и продолжали искать счастья у чужих ворот, создавая момент за моментом. В середине второго тайма «Интер» забил победный гол, Лаутаро Мартинес при помощи рикошета стал автором еще одного мяча. Перед финальным свистком Дензел Дюмфрис чудом не увеличил отрыв своей команды - перекладина.

2:1, «Интер» вышел на чистое второе место, соперник - на самом дне.