«Интер» добыл волевую победу над «Кремонезе»

В субботу «Интер» гостил у «Кремонезе» и не без проблем обыграл аутсайдера. Уже в дебюте Давид Окереке обводящим ударом с линии штрафной открыл счет. Соперник достаточно быстро отыгрался, после подачи углового Эдин Джеко пробил ногой - парировано, но на добивании был Лаутаро Мартинес. На этом соперники не остановились и продолжали искать счастья у чужих ворот, создавая момент за моментом. В середине второго тайма «Интер» забил победный гол, Лаутаро Мартинес при помощи рикошета стал автором еще одного мяча. Перед финальным свистком Дензел Дюмфрис чудом не увеличил отрыв своей команды - перекладина.
2:1, «Интер» вышел на чистое второе место, соперник - на самом дне.
Протокол игры
|(1:0) Окереке Давид11'
|21'Мартинес Лаутаро (1:1)
|65'Мартинес Лаутаро (1:2)
Карнесекки Марко•Бьянкетти Маттео67' (Буонаюто Кристиан (67') •Кирикеш Влад•Васкес Хоан•Серникола Леонардо•Валери Эмануэле•Бенасси Марко•Кастаньетти Микеле60' (Дессерс Сириль (60') •Мейте Суалихо•Окереке Давид72' (Дзанимачча Лука (72') •Чофани Даниэль60' (Афена-Гьян Феликс (60')
Онана Андре•Дармиан Маттео•Ачерби Франческо• 29'Бастони Алессандро•Дюмфрис Дензел•Димарко Федерико67' (Госенс Робин (67') •Гальярдини Роберто•Чалханоглу Хакан 38'66' (Аслани Кристьян (66') •Мхитарян Генрих•Мартинес Лаутаро77' (Лукаку Ромелу (77') •Джеко Эдин77' (Корреа Хоакин (77')
28 января. Стадион "Джованни Цини" (Кремона).
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