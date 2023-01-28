Лаутаро Мартинес идёт по пятам Икарди

В матче двадцатого тура итальянского чемпионата Серии А «Интер» сыграл в гостях с «Кремонезе», команда Симоне Индзаги сумела одержать волевую победу благодаря двум голам Лаутаро Мартинеса. Он достиг цифры в десять голов в сезоне уже в четвертый раз, и стал всего лишь третьим игроком в истории миланского клуба, добравшимся до такого показателя в четырех разных сезонах.

Лидируют в этом топе Иштван Ньерш, легендарный венгерский игрок конца 40-х годов, а также Мауро Икарди, которые сделали это в пяти различных сезонах. В следующем туре «Интеру» предстоит сразиться с «Миланом», это будет дерби.