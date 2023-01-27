У «Интера» нет денег на трансферы

У «Интера» нет денег на покупку новых игроков, сообщает журналист Альфредо Педула.

По информации источника, трансферный бюджет итальянского клуба на сегодняшний день равен нулю. Отметим, что в текущее трансферное окно «нерадзурри» покупок ещё не делали. Самым дорогим приобретением миланцев в нынешнем сезоне остаётся нападающий Хоакин Корреа, перешедший из римского «Лацио» минувшим летом за 23,6 миллионов евро.

После 19 туров текущего розыгрыша итальянской Серии А «Интер» расположился на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 37 очков. От лидирующего «Наполи» «чёрно-синие» отстают на 13 баллов.