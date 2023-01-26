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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» может усилиться футболистом «ПСЖ»

26 Января 2023 • 17:15 Комментировать
Кремонезе
...
Интер Милан
1 6.50 X 4.50 2 1.48
28.01 20:00

Защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе может продолжить карьеру в Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, интерес к 27-летнему французу проявляет «Интер». Этот трансфер может состояться следующим летом. В миланском клубе считают, что футболист согласится сменить команду из-за недостатка игрового времени в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что Кимпембе намерен покинуть французский клуб в обозримом будущем. 

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе парижан 11 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Действующий контракт Кимпембе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Преснел Кимпембе Трансферы футбола - зима 2023
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