«Интер» может усилиться футболистом «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе может продолжить карьеру в Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, интерес к 27-летнему французу проявляет «Интер». Этот трансфер может состояться следующим летом. В миланском клубе считают, что футболист согласится сменить команду из-за недостатка игрового времени в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что Кимпембе намерен покинуть французский клуб в обозримом будущем.

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе парижан 11 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Действующий контракт Кимпембе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 40 миллионов евро.