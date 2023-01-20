Шкриньяр требует от «ПСЖ» подписной бонус в размере 25 миллионов евро

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр озвучил «ПСЖ» условия летнего перехода. По информации от журналиста Адриена Гренье, словак требует от французской команды подписной бонус в размере 25 миллионов евро и зарплату в районе 9 миллионов евро в год.

Напомним, ранее Шкриньяр отказался продлевать свой истекающий контракт с миланским «Интером». «Нерадзурри» предлагали защитнику зарплату в размере 6,5 миллионов евро в год, что не устроило футболиста.

27-летний Шкриньяр мог оказаться в «ПСЖ» прошлым летом, но руководство «Интера» попросило за него 70 миллионов евро, что не устроило парижан.