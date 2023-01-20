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Чемпионат Италии. Серия А

Шкриньяр требует от «ПСЖ» подписной бонус в размере 25 миллионов евро

20 Января 2023 • 16:37 Комментировать
Кремонезе
...
Интер Милан
28.01 20:00

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр озвучил «ПСЖ» условия летнего перехода. По информации от журналиста Адриена Гренье, словак требует от французской команды подписной бонус в размере 25 миллионов евро и зарплату в районе 9 миллионов евро в год.

Напомним, ранее Шкриньяр отказался продлевать свой истекающий контракт с миланским «Интером». «Нерадзурри» предлагали защитнику зарплату в размере 6,5 миллионов евро в год, что не устроило футболиста.

27-летний Шкриньяр мог оказаться в «ПСЖ» прошлым летом, но руководство «Интера» попросило за него 70 миллионов евро, что не устроило парижан.

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Интер Милан ПСЖ Милан Шкриньяр трансферы футбола - лето 2023
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